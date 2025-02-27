A Haber’den Şehrin Ekonomisi etkinliği! Konya’dan 200’den fazla ülkeye ihracat

A Haber şehirlerin ekonomi nabzını yerinde tutuyor. A Haber'in öncülüğünde gerçekleştirilen "Şehrin Ekonomisi" etkinliği bu defa Konya'da yapıldı. Kentin önde gelenleri, üreticiler, iş insanları ile çalışanlar bir araya geldi ve Konya ekonomisi masaya yatırıldı, şehirde yapılabilecek projeler konuşuldu. Yatırımlar, şehrin ekonomisine katkı sağlayacak öneriler ve çalışmalar. Buluşmanın gündemi Anadolu ekonomisiydi. A Haber'in düzenlediği "Şehrin Ekonomisi" etkinliği Konya'da yapıldı. A Haber spikeri Merve Tepe'nin moderatörlüğünü yaptığı buluşmada şehrin önde gelen isimleri, iş insanları, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcileri bir araya geldi. Konya ekonomisinin konuşulduğu etkinlikte kentin üretim turizm ve ihracat potansiyeli ele alındı. Konya hayvancılıkta da ön plana çıkıyor. Yeni projeler sayesinde Konya ekonomisinin daha da büyümesi hedefleniyor.

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