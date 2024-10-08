A Haber’den "Şehrin Ekonomisi" etkinliği: İlk durak Gaziantep

A Haber şehirlerin ekonomi nabızlarını bundan böyle yerinde tutuyor. A Haber'in öncülüğünde gerçekleştirilen "Şehrin Ekonomisi" etkinliğinin ilki Gaziantep'te yapıldı. Kentin önde gelenleri üreticiler, iş insanları ile çalışanlar bir araya geldi ve Gaziantep'in ekonomisi masaya yatırıldı kente yapılabilecek projeler konuşuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN