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A Haber’den "Şehrin Ekonomisi" etkinliği: İlk durak Gaziantep

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 13:01
A Haber şehirlerin ekonomi nabızlarını bundan böyle yerinde tutuyor. A Haber'in öncülüğünde gerçekleştirilen "Şehrin Ekonomisi" etkinliğinin ilki Gaziantep'te yapıldı. Kentin önde gelenleri üreticiler, iş insanları ile çalışanlar bir araya geldi ve Gaziantep'in ekonomisi masaya yatırıldı kente yapılabilecek projeler konuşuldu.
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A Haber’den Şehrin Ekonomisi etkinliği
A Haber’den "Şehrin Ekonomisi" etkinliği
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