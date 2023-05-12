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A Haber’de bu akşamı işaret etti: Bir MÜJDE daha bekliyorum | İşçiye yüzde 107 memura yüzde 107.5 zam

A Haber
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Giriş: 12.05.2023 11:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 700 bin kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zammın ardından memurlara da müjdeyi verdi. Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseleceğini açıklayan Erdoğan, ''Memur maaşlarındaki artış otomatik olarak emekliliklere de yansıyacak.'' dedi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Bu akşam da bir ortak yayını var A Haber’de orada da ben bir müjde daha bekliyorum.” ifadelerini kullandı.
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