16 Temmuz 2021, Cuma
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A Haber vatandaşın sesi oldu: Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması
Kurban Bayramı’nın gelmesiyle hem turizm canlandı hem çarşı-pazar hareketlendi. Hayvan alım-satımları devam ediyor, AVM’lerde hareketlilik var ve kapanış saatlerinin uzatılması isteniyor. Otellerde doluluk oranı yüzde 100 ulaştı. Ulaşım durumu da söz konusu. Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.