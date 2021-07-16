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A Haber vatandaşın sesi oldu: Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2021 10:06
Güncelleme:16.07.2021 10:13
Kurban Bayramı’nın gelmesiyle hem turizm canlandı hem çarşı-pazar hareketlendi. Hayvan alım-satımları devam ediyor, AVM’lerde hareketlilik var ve kapanış saatlerinin uzatılması isteniyor. Otellerde doluluk oranı yüzde 100 ulaştı. Ulaşım durumu da söz konusu. Tüm gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
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