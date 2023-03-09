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A Haber deprem bölgesinde! Hatay'da esnaf kepenk açmaya başladı

A Haber
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Giriş: 09.03.2023 10:36
Kahramanmaraş’ta yaşanan 2 büyük depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da esnaf kepenk açmaya başladı. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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