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9 büyükşehirde 10 toptancı halinde eş zamanlı hal denetimi

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Giriş: 14.09.2021 12:37
Güncelleme:14.09.2021 12:44
Ticaret Bakanlığı ekipleri, fahiş fiyatların önüne geçmek için denetimlere başladı. Sebzede hal ve market fiyat farkının sebebi mercek altına alındı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında aktardı. Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Yüreği Meyve-Sebze Komisyoncuları Dernek Başkanı Hacı Yüksekyayla, “Bizim halde fiyatlarımız çok uygun 1 liradan başlıyor. Bu fahiş fiyatların sebebi biz değil süpermarketler. Biz oradaki fiyatları görünce hayretler içerisinde kalıyoruz. Bizim amacımız halkımıza en uygunu ürünü temin etmek. Marketler fırsatçılık yapıyor. Daha iyi denetlenmeleri lazım.” ifadelerini kullandı.
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