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850 bin esnafa vergi istisnası! AK Parti Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu! İşte yeni dönemin ayrıntıları

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.10.2021 10:43
Güncelleme:02.10.2021 10:44
Milyonları ilgilendiren Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin 64 maddeden oluşan teklifine göre berber, kuaför gibi cirosu 240 bin TL'den az olan küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. Vergi muafiyetinden 850 bin esnaf yararlanacak. Teklife göre küçük esnaf olarak ifade edilen mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında aktardı.
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