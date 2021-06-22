850 bin esnafa nefes: Vergi, matrah, indirim ve taksit imkanı

Yıl sonunda yapılacak düzenlemeyle gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak olan 850 bin esnaf yapılandırma yasasıyla borç yükünden de kurtulacak. Muhtasar beyannamelerini verdikleri vergi dairelerine 31 Ağustos'a kadar müracaat ederek artırım hükümlerinden yararlanabilecekler. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında aktardı.