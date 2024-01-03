81 ilden ihracata katkı! Türkiye'de üretim artıyor, ihracat hızı büyüyor

2023 ihracat rakamları açıklandı. 255 milyar dolarlık ihracatın 102 milyar doları Avrupa'ya yapıldı. Ege'de 7 milyar dolarlık ihracat katkı yapıldı. Türkiye 190 ülkeye meyve sebze mamulleri ihraç etti. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı.

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