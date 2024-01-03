03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 81 ilden ihracata katkı! Türkiye'de üretim artıyor, ihracat hızı büyüyor

81 ilden ihracata katkı! Türkiye'de üretim artıyor, ihracat hızı büyüyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.01.2024 12:52
2023 ihracat rakamları açıklandı. 255 milyar dolarlık ihracatın 102 milyar doları Avrupa'ya yapıldı. Ege'de 7 milyar dolarlık ihracat katkı yapıldı. Türkiye 190 ülkeye meyve sebze mamulleri ihraç etti. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
81 ilden ihracata katkı!
81 ilden ihracata katkı!
İşte meslek meslek maaşlar…
İşte meslek meslek maaşlar…
İşte en düşük memur maaşı
İşte en düşük memur maaşı
Memur ve emekli zamları ne olacak?
Memur ve emekli zamları ne olacak?
2024 kazanç takvimi!
2024 kazanç takvimi!
Özel sektör çalışanları dikkat!
Özel sektör çalışanları dikkat!
Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
Taban aylıklarla ilgili düzenleme olacak mı?
Taban aylıklarla ilgili düzenleme olacak mı?
Memur ve emekli için zam tahminleri
Memur ve emekli için zam tahminleri
Yeni yılda MTV ne kadar oldu?
Yeni yılda MTV ne kadar oldu?
2024’te fahiş fiyatlara geçit yok
2024'te fahiş fiyatlara geçit yok
Bakan Şimşek’ten yeni yıl mesajı
Bakan Şimşek'ten yeni yıl mesajı
Daha Fazla Video Göster