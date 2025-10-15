15 Ekim 2025, Çarşamba

Haberler Ekonomi Videoları 81 ilde 500 bin sosyal konut! İlk kazma ne zaman vurulacak? Faruk Erdem A Haber’de anlattı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 10:46
81 ilde 500 bin sosyal konut yapılacak. Kira planlamasını devlet nasıl yapacak? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlatttı.
