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81 il güneş gibi parlayacak! Türkiye'nin yerli ve milli projesi dünyada bir ilk olacak

İHA
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Giriş: 12.06.2021 12:19
Türkiye enerjide dışa bağımlılığı bitirecek, yerli ve milli hamlelerle bu alanda bir üst lige çıktı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında başı çeken Güneş Enerjisi Santrali projesini hayata geçiren Kalyon Holding, Türkiye'deki öncü kuruluş oldu. Ar-Ge dahil olmak üzere güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek bir çatı altında toplayan holding, Konya-Karapınar'da üretime başladı. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör bugünkü köşesinde, Türkiye için devrim niteliğinde olan bu projenin ayrıntılarını kaleme aldı.
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