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8. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda! 8. Yargı Paketi ile neler değişecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 09:26
Meclis Genel Kurulu'nda 8'inci Yargı Paketi'nin görüşmelerine devam ediliyor. 43 maddelik teklifin ilk 16 maddesi kabul edildi. Görüşmeler sürecek mi? Meclis çalışmalarına ne zaman ara verecek? A Haber muhabiri Tükay Ağaoğlu detayları aktardı.
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