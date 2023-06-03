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8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! Fahiş kira artırana ceza

A Haber
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Giriş: 03.06.2023 09:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yasal çalışmayla  fahiş kiraların önüne geçilecek. Yüzde 25 zam sınırının süresi uzatılacak, bu sınıra uymayanlara da cezai yaptırımlar uygulanacak.
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