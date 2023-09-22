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8 aylık dönemde yüzde 24 arttı! Turizm bölgelerindeki havalimanlarını 123,7 milyon yolcu kullandı

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Giriş: 22.09.2023 10:50
Bu yılın ocak-ağustos döneminde turizm bölgelerindeki havalimanlarını kullanan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 123,7 milyonu geçti. Detayları A Haber Muhabiri Hakan Gürkan aktardı.
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