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750 lira vergi ne zaman alınacak?

750 lira vergi ne zaman alınacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 09:35
Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından 750 liralık savunma sanayi katkı payı alınması için hazırlanan kanun teklifi bugün Meclis gündemine geliyor. İşte detaylar...
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