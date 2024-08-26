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700 bin kişiye kira cezası geliyor

700 bin kişiye kira cezası geliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 11:53
Kira gelirini beyan etmeyenler hazineye takıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 700 bin mükellefe cezai işlem uygulaması yapılacağını açıkladı. Detayları, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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