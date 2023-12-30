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7 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu! Türkiye genelinde organize sanayi bölgesi sayısı 399'a ulaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.12.2023 13:20
Türkiye genelinde 7 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu. Toplam 399 OSB ile 2.5 milyon kişiye istihdam sağlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.
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7 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu!
7 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu!
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