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7 metro hattı için tarih belli oldu! İstanbul'un en hızlı metroları olacak

DHA
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Giriş: 07.06.2021 14:36
Güncelleme:07.06.2021 14:46
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul için kritik öneme sahip 7 metro hattının 2023 yılında tamamlanacağı açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, "13,5 kilometrelik iki yeni raylı sistem hattına başlıyoruz. 2023 yılında bunların hepsini bitiriyoruz. Saatte 120 kilometre hıza göre tasarlanan iki hattımız İstanbul'un en hızlı metroları olacaktır." dedi.
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