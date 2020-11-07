7 binden 70 milyon liraya kadar lüks yatlar İstanbul Tuzla'da ziyaretçilerini bekliyor

7 bin liradan 70 milyona kadar fiyat aralığı olan yatlar Tuzla'da görücüye çıktı. Birbirinden özel teknelerin sergilendiği fuarda 'Müzeyyen' isimli teknenin 24 ayar altın kaplamalı işlemeleri dikkatlerden kaçmıyor. Tekne 10 milyon liraya alıcısını bekliyor. Fuarla ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında aktardı. Şenlik, fuarın bugün itibariyle başladığı ve 1 hafta boyunca süreceğini belirtti.

Türkiye'nin deniz üzerinde gerçekleştirilen en büyük tekne satış organizasyonu "Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı", Tuzla Viaport Marina'da başladı.

Birbirinden özel teknenin sergileneceği etkinlikte, içinde 24 ayar altın kaplamaların olduğu Müzeyyen isimli tekne öne çıkıyor.

Tuzla tersanelerinde yüzde 80 yerlilik oranıyla inşa edilen ve sahibinin özel olarak altın kaplamalarla donattığı 18 metre uzunluğundaki tekneye iç ve dış altın kaplamalar için fazladan 1 milyon liraya yakın harcama yapıldı.

Fuarla ilgili ayrıntıları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik canlı yayında aktardı. Şenlik, fuarın bugün itibariyle başladığı ve 1 hafta boyunca süreceğini belirtti. 7 bin liradan 70 milyona kadar yatların sergilendiği fuarda dikkatleri çeken 'Müzeyyen' isimli tekne ise 10 milyon liraya alıcısını bekliyor.