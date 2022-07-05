67 il ihracatını artırdı! Hangi ilin ihracatı ne kadar arttı?

Türkiye’nin ihracatı yılın ilk 6 ayında yüzde 20 artışla 126 milyar dolara yaklaştı. Bu dönemde 81 ilin 67’si ihracat rakamlarını artırdı. Türkiye ekonomisinin dinamosu olan İstanbul zirvede yer aldı. İstanbul’dan 49,95 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleşti. İhracat rakamlarının detaylarını A Haber ekiplerinden Rıfat Fırat aktardı.

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