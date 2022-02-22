60 milyarlık KGF destekli kredi! Detaylar belli oldu

Reel sektöre nefes olacak 60 milyarlık KGF destekli krediye başvurular başladı. Şirketler yatırım, ihracat ve işletme destek paketlerinden yararlanabilecek. Yatırım kredileri 10 yıl vadeyle kullandırılacak. KOBİ limiti 35 milyon TL, büyük işletmeler için ise 100 milyon TL olacak.