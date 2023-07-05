05 Temmuz 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
6 aylık enflasyona göre MAAŞ ZAMMI! Memur - emekli zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat…
Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziranda enflasyon yüzde 3,92 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Peki kim ne kadar maaş alacak? Memur - emekli zammı ne kadar olacak? SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞLARINA NE KADAR ARTIŞ OLACAK? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yeni maaşları hesapladı.