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56 maddelik ekonomi paketinin detayları belli oldu! Küçük esnaf vergiden muaf olacak

A Haber
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Giriş: 17.09.2021 09:19
56 maddelik Ekonomi Paketi çalışmalarında sona gelindi. Youtuberlara vergilendirme, çiftçiye mazot desteği ve staj desteği gibi maddeleri içeren pakette ayrıca esnafın gelir vergisi muafiyeti de söz konusu. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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