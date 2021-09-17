56 maddelik ekonomi paketinin detayları belli oldu! Küçük esnaf vergiden muaf olacak

56 maddelik Ekonomi Paketi çalışmalarında sona gelindi. Youtuberlara vergilendirme, çiftçiye mazot desteği ve staj desteği gibi maddeleri içeren pakette ayrıca esnafın gelir vergisi muafiyeti de söz konusu. Detayları A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.

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