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521 milyar TL'lik borca yapılandırma! Yapılandırma ile borçtan kurtulma formülü

A Haber
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Giriş: 01.02.2023 09:33
Yasa teklifi komisyonda kabul edildi. Devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.14 milyon 156 bin 341 kişi yararlanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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