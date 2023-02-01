521 milyar TL'lik borca yapılandırma! Yapılandırma ile borçtan kurtulma formülü

Yasa teklifi komisyonda kabul edildi. Devlete olan tüm borçlar yapılandırılacak.14 milyon 156 bin 341 kişi yararlanacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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