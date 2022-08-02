“500 liralık banknot basılacak” iddiasına yanıt: Yanlış bilgi kesinlikle böyle bir çalışma yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 liralık banknot ile 10 liralık madeni para basılacağına ilişkin iddiaları yalanladı. Bakan Nebati, “Yanlış bilgi kesinlikle böyle bir çalışma yok. Bu yönde bir çalışma da yok ihtiyaç da yok” dedi. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya akkuş aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN