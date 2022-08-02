02 Ağustos 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
“500 liralık banknot basılacak” iddiasına yanıt: Yanlış bilgi kesinlikle böyle bir çalışma yok
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 liralık banknot ile 10 liralık madeni para basılacağına ilişkin iddiaları yalanladı. Bakan Nebati, “Yanlış bilgi kesinlikle böyle bir çalışma yok. Bu yönde bir çalışma da yok ihtiyaç da yok” dedi. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri Rüya akkuş aktardı.