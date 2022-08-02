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'500 liralık banknot basılacağı' iddiasına yanıt

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Giriş: 02.08.2022 14:06
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılacağına ilişkin iddiaları yalanladı. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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