02 Ağustos 2022, Salı
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'500 liralık banknot basılacağı' iddiasına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 liralık banknot ve 10 liralık madeni para basılacağına ilişkin iddiaları yalanladı. Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.