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500 bin sözleşmeliye kadro!

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2023 16:19
Kadrolu olunca ne değişecek? Sözleşmeliler kadroya geçince hangi haklara sahip olacak? Detayları Ankara’dan A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
500 bin sözleşmeliye kadro!
500 bin sözleşmeliye kadro!
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