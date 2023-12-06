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5 yıl erken emeklilik fırsatı! Bağ-Kur'luların prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200 güne düşüyor

A Haber
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Giriş: 06.12.2023 14:46
Bağ-Kur sigortalılarını yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Bağ-Kur prim gün sayısının 9000'den 7200'e düşürülmesiyle birlikte erken emeklilik fırsatı ortaya çıkıyor. Ayrıntıları A haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal anlattı.
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