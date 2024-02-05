5 Şubat 2024:Piyasalarda gün sonu! Borsa günü rekorla kapadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 değer kazancıyla günü 8.776,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.784,21 puana taşıdı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,5 milyar lira oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN