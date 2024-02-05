05 Şubat 2024, Pazartesi
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5 Şubat 2024:Piyasalarda gün sonu! Borsa günü rekorla kapadı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 değer kazancıyla günü 8.776,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.784,21 puana taşıdı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,5 milyar lira oldu.