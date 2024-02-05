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Videolar Ekonomi Videoları 5 Şubat 2024:Piyasalarda gün sonu! Borsa günü rekorla kapadı

5 Şubat 2024:Piyasalarda gün sonu! Borsa günü rekorla kapadı

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Giriş: 05.02.2024 18:43
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 değer kazancıyla günü 8.776,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.784,21 puana taşıdı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,5 milyar lira oldu.
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