5 soruda yeni dönemin detayları! Dönüşümü hızlandıracak destek hamlesi

Deprem ve kentsel dönüşüm hala ana gündem maddelerinden biri. Yarısı Bizden kampanyasıyla önemli bir ilerleme sağlandı dönüşüm sürecinde. Hükümet bu konuda önemli bir adım daha attı. Devlet desteği artırıldı. Peki bu fırsattan kimler faydalanabiliyor, maliyet hesabı nasıl yapılıyor? Merak edilenleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem değerlendirdi.

1- Kampanyadan kimler faydalanabilir?

2- Ne kadar destek veriliyor?

3- Ödemeler kime, nasıl yapılıyor?

4- Kredi geri ödemeleri nasıl oluyor?

5- TOKİ ve Emlak Konut inşaatı üstleniyor mu?