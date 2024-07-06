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5 soruda kirada yeni dönem! Enflasyon ile birlikte kira zam oranları belli oldu

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 06.07.2024 12:10
Enflasyon ile birlikte kira zam oranları belli oldu. Konunun detaylarını A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan avukat Zafer İşeri anlattı.
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