5 ildeki emekli sayısı çalışanları geçti

5 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti. Türkiye'de emekli sayısı ne kadar? Ortalama emeklilik yaşı kaç? Hangi 5 ilde emekli sayısı çalışanları geçti? Soyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş A Haber'de anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN