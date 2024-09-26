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5 ildeki emekli sayısı çalışanları geçti

5 ildeki emekli sayısı çalışanları geçti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 14:50
Güncelleme:26.09.2024 14:50
5 ilde emekli sayısı çalışan sayısını geçti. Türkiye'de emekli sayısı ne kadar? Ortalama emeklilik yaşı kaç? Hangi 5 ilde emekli sayısı çalışanları geçti? Soyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş A Haber'de anlattı.
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5 ildeki emekli sayısı çalışanları geçti
5 ildeki emekli sayısı çalışanları geçti
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