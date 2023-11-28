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5 bin TL ikramiye yasası TBMM'de

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Giriş: 28.11.2023 09:41
Emeklilere cumhuriyetin yüzüncü yılı için verilen 5 bin liralık ikramiyeden çalışan emekliler yaralanamamıştı. Başkan Erdoğan, "diğer emeklilerimizde gönül kırgınlığı oldu" dedi ve 5 bin liralık ikramiyenin yaklaşık 4 milyon 700 bin çalışan emekliye de ödeneceğini müjdeledi. Bakanlıklar hazılıkları tamamladı. Hazırlanan önerge AK Parti grubuna gönderildi. Kanun teklifi bu hafta Meclis'e sunulacak. Peki ikramiyeler ne zaman hesaplarda olacak? İşte ayrıntılar...
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