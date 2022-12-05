5 aylık veri belli oldu! Maaşlara 5 aylık yansıması ne olacak? Memur... SSK... Bağkur... İşte yansıyacak ZAM oranı

Son dakika haberi… Tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 84,39 aylık yüzde 2,88 oldu. Maaşlara yansıması ne olacak? SSK ve Bağkur’luya zam oranı yüzde 14,04. Memura yüzde 15,11 zam olarak yansıyacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında hesaplamalarda bulundu.

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