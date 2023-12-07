07 Aralık 2023, Perşembe
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ANA SAYFA
5 aylık enflasyon rakamları açıklandı! Sosyal yardımlar ne kadar oldu?
5 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Konuya dair A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Fatih Erdem, “Memur maaşlarına ne kadar zam yapılırsa sosyal yardımlar da o derece arttırılıyor.” dedi. “Bu tutarlar ocak ayı itibariyle devreye girecektir.” diyen Faruk Erdem, “Gelir seviyesi yukarıya çekildiği için daha az geliri olan vatandaşlar da bu sosyal yardımlara başvurabilecek.” diyerek ve asgari ücretin artmasıyla birlikte belirtilen sosyal yardımların alınmasının daha da kolaylaşacağını belirtti.
SOSYAL YARDIMLAR MEVCUT % 45 ZAMLI
65 YAŞ AYLIĞI 2.348,30 3.405,04
EVDE BAKIM DESTEĞİ 5.097,91 7.391,97
KRONİK HASTALIK YARDIMI 5.097,91 7.391,97
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI 1.874,58 2.718,14
% 40-69 ARASI ENGELLİ 1.874,58 2.718,14
% 70 VE ÜSTÜ ENGELLİ 2.811,86 4.077,20
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK
OKUL ÖNCESİ 2.421,53 3.511,22
İLKÖĞRETİM 3.632,30 5.266,84
ORTAÖĞRETİM 3.874,45 5.617,95
ORT. ÇAĞINDA OKUMAYAN 2.421,53 3.511,22
YÜKSEKÖĞRETİM 4.358,76 6.320,20