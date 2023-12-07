5 aylık enflasyon rakamları açıklandı! Sosyal yardımlar ne kadar oldu?

5 aylık enflasyon rakamları belli oldu. Yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Konuya dair A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Fatih Erdem, “Memur maaşlarına ne kadar zam yapılırsa sosyal yardımlar da o derece arttırılıyor.” dedi. “Bu tutarlar ocak ayı itibariyle devreye girecektir.” diyen Faruk Erdem, “Gelir seviyesi yukarıya çekildiği için daha az geliri olan vatandaşlar da bu sosyal yardımlara başvurabilecek.” diyerek ve asgari ücretin artmasıyla birlikte belirtilen sosyal yardımların alınmasının daha da kolaylaşacağını belirtti.

SOSYAL YARDIMLAR MEVCUT % 45 ZAMLI

65 YAŞ AYLIĞI 2.348,30 3.405,04

EVDE BAKIM DESTEĞİ 5.097,91 7.391,97

KRONİK HASTALIK YARDIMI 5.097,91 7.391,97

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI 1.874,58 2.718,14

% 40-69 ARASI ENGELLİ 1.874,58 2.718,14

% 70 VE ÜSTÜ ENGELLİ 2.811,86 4.077,20

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK

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