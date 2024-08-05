05 Ağustos 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? Kira Artış Oranı belli oldu mu? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...
Ağustos ile beraber Türkiye'de kira artışları yeniden tartışma konusu oldu. Kira artışlarında %25 sınırı son buldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları ile kira zammı için yeni veri oluştu. Peki ev ve iş yeri kira oranları ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...