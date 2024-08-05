5 Ağustos konut, iş yeri, dükkan kira artışı açıklandı mı, yüzde kaç? Kira Artış Oranı belli oldu mu? TÜİK 2024 TEFE TÜFE son dakika...

Ağustos ile beraber Türkiye'de kira artışları yeniden tartışma konusu oldu. Kira artışlarında %25 sınırı son buldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamları ile kira zammı için yeni veri oluştu. Peki ev ve iş yeri kira oranları ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...