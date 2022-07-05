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%42.35 zam baştan sona hesaplandı! 2550, 2600, 2750, 2800, 3,250 TL emekli maaşı alan ne kadar maaş alacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2022 10:38
Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz zammı için merakla beklediği gün geldi. Ocak ve Temmuz ayında yılda iki kez olmak üzere maaşlara zam uygulanıyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enlfasyon verisi sonrasında güncel maaş tablosu belli oldu. Açıklamanın ardından,"Emekli maaşı ne kadar olacak? 2500, 2600, 2700, 2800, 3.000, 3.500 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi?" sorularının yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 3.500 TL'ye çıkarılmıştı. Peki, emekli maaş zammı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
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