400 bin öğrenciye şehirlerarası ulaşım desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelerinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilerin, şehirlerarası ulaşım giderlerinin karşılanmasına yönelik destek programının başlatıldığını açıkladı. Peki detaylar neler? Öğrenciler ne diyor? İşte detaylar...

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