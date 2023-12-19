19 Aralık 2023, Salı
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40 yeni fabrikasıyla Togg ay gibi parlayacak! Ekonomide 2024 fırtınası! Türkiye üretim üssü olma yolunda
AK Parti hükümetinin 5 yıl daha görevde kalması, ekonomide büyük yatırımların önünü açtı. Bu kapsamda 2024 yılında 6 bin 250 fabrika daha üretime başlayacak. Bunlardan en önemlisi Türkiye'nin gurur abidesi olan Togg. Yerli ve milli otomobil markası 40 yeni fabrikasıyla ülkeyi dört bir yandan sarmalayarak ekonomiye önemli katkıları da sağlayacak.