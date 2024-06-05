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4 tondan sadece 1 litre çıkıyor, litresi 400 bin TL'yi buluyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 12:19
Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'lik oranını karşılayan Isparta'da kozmetik sektörünün ham maddesi gül yağının litre fiyatı dudak uçuklatıyor. Tonlarca gül çiçeğinin kaynatılmasıyla elde edilen 1 litre gül yağının fiyatının 12 bin euro'nun üzerinde olması bekleniyor.
4 tondan sadece 1 litre çıkıyor
4 tondan sadece 1 litre çıkıyor
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