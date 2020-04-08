- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
4 milyondan fazla aileye 1000 TL sosyal yardım ödendi! Faruk Erdem canlı yayında anlattı |Video
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz." açıklamasının detaylarını A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yorumladı. Erdem, Bakan Albayrak'ın 'Minimum şart maksimum fayda' sözüne dikkat çekerek şu ana kadar verilen destekleri tek tek anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.