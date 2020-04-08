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08.04.2020

4 milyondan fazla aileye 1000 TL sosyal yardım ödendi! Faruk Erdem canlı yayında anlattı |Video

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz." açıklamasının detaylarını A Haber canlı yayınında Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yorumladı. Erdem, Bakan Albayrak'ın 'Minimum şart maksimum fayda' sözüne dikkat çekerek şu ana kadar verilen destekleri tek tek anlattı.

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