08 Mart 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
4 ilde petrol hamlesi! TPAO 4 ilde petrol işleme ruhsatları süresini uzattı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını açıkladı. Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Gabar'da günlük olarak 37 bin varili geçmiş durumdayız, bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geliyor. Dolayısıyla hedefimiz bu ay sonuna kadar 40 bin varili geçmek." dedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli, Edirne, Diyarbakır, Şanlıurfa sınırları içinde kalan sahalar için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.