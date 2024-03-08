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4 ilde petrol hamlesi! TPAO 4 ilde petrol işleme ruhsatları süresini uzattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 12:49
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını açıkladı. Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Gabar'da günlük olarak 37 bin varili geçmiş durumdayız, bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geliyor. Dolayısıyla hedefimiz bu ay sonuna kadar 40 bin varili geçmek." dedi.  Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli, Edirne, Diyarbakır, Şanlıurfa sınırları içinde kalan sahalar için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi iki yıl uzatıldı.
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