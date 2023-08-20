20 Ağustos 2023, Pazar
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3600 ile neler değişecek?
Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme masasından çıkacak zam kararını bekliyor. Takip eden süreçte ise yine memurları heyecanlandıran bir başlık daha var. Meclis mesaiye başladıktan sonra, yani ekim ayında memurlara verilecek yeni haklar da gündemde olacak. Peki neler değişecek? İşte detaylar...