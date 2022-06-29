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3600 Ek Gösterge teklifi Meclis’e sunuldu! Üniversite öğrencilerine af geliyor

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Giriş: 29.06.2022 11:26
Güncelleme:29.06.2022 11:33
AK Parti, milyonlarca memur, emekli ve öğrencinin merakla beklediği, 3600 Ek Gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeyle 2 bin 500 lira olan emekli aylığı alt sınırı, 3 bin liraya çıkarılıyor. Kamu görevlilerine ek göstergelerin yeniden belirlendiği teklifte, üniversite öğrencilerine af geliyor.
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