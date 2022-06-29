3600 Ek Gösterge teklifi Meclis’e sunuldu! Üniversite öğrencilerine af geliyor

AK Parti, milyonlarca memur, emekli ve öğrencinin merakla beklediği, 3600 Ek Gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Düzenlemeyle 2 bin 500 lira olan emekli aylığı alt sınırı, 3 bin liraya çıkarılıyor. Kamu görevlilerine ek göstergelerin yeniden belirlendiği teklifte, üniversite öğrencilerine af geliyor.

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