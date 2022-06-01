3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge detayları belli oldu mu? 3600 ek gösterge rakamları belli oldu mu? 3600 ek gösterge ...

Düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri Banu El aktardı.