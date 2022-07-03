03 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Kimin maaşı ve ikramiyesi ne kadar artacak?

3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Kimin maaşı ve ikramiyesi ne kadar artacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.07.2022 10:25
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak?  Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1.234 İLE 1.391 lira arasında, emekli ikramiyesi 44 bin 500 ila 50 bin 150 lira arasında artacak. emekli aylığı 7.878 TL'den 9.605 TL'ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 284.073 TL'den 346.371 TL'ye çıkacak. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Maaşlara nasıl yansıyacak?
Maaşlara nasıl yansıyacak?
İikramiyeler ödenmeye başladı
İikramiyeler ödenmeye başladı
Asgari ücrette son 20 yıllık değişim
Asgari ücrette son 20 yıllık değişim
Memur zammı ne zaman belli olacak?
Memur zammı ne zaman belli olacak?
Lavanta yağı ile ekonomiye katkı veriyor
Lavanta yağı ile ekonomiye katkı veriyor
Fiyat düşüşü etiketlere yansır mı?
Fiyat düşüşü etiketlere yansır mı?
Tüm zamanların en yüksek ihracat rekoru kırıldı
Tüm zamanların en yüksek ihracat rekoru kırıldı
Herkesin gözdesi! 3 kat arttı
Herkesin gözdesi! 3 kat arttı
Hangi ürünlerin fiyatı düştü?
Hangi ürünlerin fiyatı düştü?
Asgari ücret neleri değiştirecek?
Asgari ücret neleri değiştirecek?
Asgari ücret zammı ne anlama geliyor?
Asgari ücret zammı ne anlama geliyor?
Ek gösterge ve öğrenci affı müjdesi!
Ek gösterge ve öğrenci affı müjdesi!
Daha Fazla Video Göster