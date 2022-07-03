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3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Kimin maaşı ve ikramiyesi ne kadar artacak?
3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1.234 İLE 1.391 lira arasında, emekli ikramiyesi 44 bin 500 ila 50 bin 150 lira arasında artacak. emekli aylığı 7.878 TL'den 9.605 TL'ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 284.073 TL'den 346.371 TL'ye çıkacak. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.