21 Ocak 2022, Cuma
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3600 ek gösterge… KDV reformu… Torba yasa… İşte tüm gelişmeler
3600 ek göstergede teknik konularda sona yaklaşıldı. Düzenleme Mayıs'ta Meclis'e geliyor. KDV reformu şekilleniyor. KDV düzenlemesi etiketleri nasıl etkileyecek? En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira oldu. Memura yüzde 2,5 ek zam meclisten geçti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları canlı yayında anlattı.