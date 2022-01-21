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3600 ek gösterge… KDV reformu… Torba yasa… İşte tüm gelişmeler

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Giriş: 21.01.2022 09:52
3600 ek göstergede teknik konularda sona yaklaşıldı. Düzenleme Mayıs'ta Meclis'e geliyor. KDV reformu şekilleniyor. KDV düzenlemesi etiketleri nasıl etkileyecek? En düşük emekli maaşı 2 bin 500 lira oldu. Memura yüzde 2,5 ek zam meclisten geçti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tüm detayları canlı yayında anlattı.
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