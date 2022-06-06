06 Haziran 2022, Pazartesi
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3600 ek gösterge ile memur ve emeklilerin maaşlarını ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de cevapladı
Faruk Erdem A Haber canlı yayınından, Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge açıklamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdem yaptığı açıklamada, "Maaş farkları bin 234 TL ve bin 391 TL olacak" dedi.