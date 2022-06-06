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3600 ek gösterge ile memur ve emeklilerin maaşlarını ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de cevapladı

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Giriş: 06.06.2022 19:00
Faruk Erdem A Haber canlı yayınından, Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge açıklamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Erdem yaptığı açıklamada, "Maaş farkları bin 234 TL ve bin 391 TL olacak" dedi.
3600 ek gösterge ile memur ve emeklilerin maaşlarını ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber’de cevapladı
3600 ek gösterge ile memur ve emeklilerin maaşlarını ne kadar olacak? Faruk Erdem A Haber'de cevapladı
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