21 Mayıs 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? Ek göstergeden kimler yararlanabiliyor?
Kamu çalışanları ile memur emeklilerinin yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin süreç devam ediyor. Bu ayın sonunda tamamlanarak TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemeye 3 ara kademe formülü gündemde. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.