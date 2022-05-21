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3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak? Ek göstergeden kimler yararlanabiliyor?

A Haber
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Giriş: 21.05.2022 11:05
Kamu çalışanları ile memur emeklilerinin yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin süreç devam ediyor. Bu ayın sonunda tamamlanarak TBMM'ye sunulması beklenen düzenlemeye 3 ara kademe formülü gündemde. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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