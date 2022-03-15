15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 3600 ek gösterge için 2. toplantı yarın! Teknik çalışmalar masaya gelecek

3600 ek gösterge için 2. toplantı yarın! Teknik çalışmalar masaya gelecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2022 13:02
Güncelleme:15.03.2022 13:02
3600 ek gösterge düzenlemesi için taraflar yarın ikinci defa bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak toplantıda taraflar kendi yaptıkları çalışmaları masaya getirecek. Müzakereler bunlar üzerinden yürütülecek. Düzenlemenin yaz aylarından Meclis’e sunulması bekleniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gözler yarında! Maaşlar artacak mı?
Gözler yarında! Maaşlar artacak mı?
Savaşın nedeni kömür ve gaz rezervleri mi?
Savaşın nedeni kömür ve gaz rezervleri mi?
15 Avrupa ülkesine 2 ayda rekor hamsi ihracatı
15 Avrupa ülkesine 2 ayda rekor hamsi ihracatı
Milli Savaş Uçağına adım adım!
Milli Savaş Uçağına adım adım!
Nakit satışa indirim önerisi!
Nakit satışa indirim önerisi!
Kar yağışı çiftçiye umut oldu!
Kar yağışı çiftçiye umut oldu!
Binlerce kişi alınacak! İşte başvuru tarihi
Binlerce kişi alınacak! İşte başvuru tarihi
Heyecanlandıran animasyon
Heyecanlandıran animasyon
Altın hesabı nasıl açılır?
Altın hesabı nasıl açılır?
Merkez bankalarında karar haftası
Merkez bankalarında karar haftası
Akın akın geliyorlar
Akın akın geliyorlar
Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor
Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor
Daha Fazla Video Göster