3600 ek gösterge için 2. toplantı yarın! Teknik çalışmalar masaya gelecek

3600 ek gösterge düzenlemesi için taraflar yarın ikinci defa bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak toplantıda taraflar kendi yaptıkları çalışmaları masaya getirecek. Müzakereler bunlar üzerinden yürütülecek. Düzenlemenin yaz aylarından Meclis’e sunulması bekleniyor.

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